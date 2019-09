Zema critica privilégios

''De 85 até o ano passado vivemos uma democracia que eu posso dizer (%u2026) que foi uma democracia irresponsável, (...) uma democracia que permitiu que algumas categorias da sociedade se apropriassem do Estado'' - Romeu Zema, governador (foto: JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A PRESS)



Às vésperas de completar nove meses de gestão e de encaminhar à Assembleia Legislativa os projetos de lei que tratam do ajuste fiscal em Minas, o governador Romeu Zema (Novo) não poupou críticas ao Judiciário, Legislativo e Ministério Público, avisou que não aceitará a criação de mais “privilégios” no estado e ainda creditou à Constituição Federal – que segundo ele trouxe uma democracia “irresponsável” ao país – a existência de benefícios exclusivos para algumas categorias no serviço público, além do desvirtuamento do papel do Estado.





De acordo com o governador, o Executivo e os demais poderes têm hoje em Minas Gerais um tamanho “incondizente” (Sic) com aquilo que a sociedade pode pagar. No Executivo, onde estão os salários mais baixos do estado, os contracheques são pagos de forma parcelada desde 2016. O que não acontece nos demais poderes. “O governo, que inclui Legislativo, Judiciário, Executivo, onde eu estou, e talvez mais o Ministério Público, eles hoje têm um tamanho incondizente com aquilo com que a sociedade pode pagar. Então, todos nós que estamos no setor público vamos ter de fazer algum esforço”, argumentou, durante participação em fórum com empresários e executivos, em Belo Horizonte.





No ajuste fiscal que será encaminhado à Assembleia Legislativa até o final do mês como forma de tirar as contas do vermelho, estão medidas como o congelamento de salários no serviço público e aumento na contribuição previdência de servidores. “Aquelas categorias que serão afetadas no futuro, com certeza vão esbravejar e lutar, não querem perder os privilégios”, disse o governador. “E o que o plano propõe é exatamente isso, colocar um freio, um limitador no crescimento das despesas futuras. Nenhum privilégio vai ser desfeito, os existentes. Mas novos não serão criados”, completou.





No Ministério Público, por exemplo, a possibilidade de não ter reajuste salarial no ano que vem, por causa do ajuste fiscal, foi discutida durante reunião da câmara de procuradores em agosto, quando o procurador Leonardo Azeredo dos Santos reclamou do “miserê” que recebe mensalmente. Na ocasião, o procurador-geral, Antônio Tonet, disse que poderá recorrer à Justiça para garantir um reajuste nos contracheques. Para se ter uma ideia, membros do MP e magistrados ganham em torno de R$ 35 mil brutos, fora os “penduricalhos”, como auxílio-saúde de 10% do salário e vale lanche de R$ 1,1 mil mensais, sem desconto previdenciário ou Imposto de Renda.





Nascido em 1964 – que ele chamou durante discurso de “o ano da revolução” ou do “golpe militar”, dependendo de quem fala sobre o assunto –, Zema disse que até 1985 o país viveu um período de “ditadura”, mas que a partir de 1985 começou a caminhar para uma democracia “irresponsável”. “Porque foi uma democracia apenas no nome, uma democracia que permitiu que algumas categorias da sociedade se apropriassem do Estado. Estamos vivendo a situação atual exatamente por esse motivo. O Estado no Brasil foi desvirtuado completamente”, reclamou.





O argumento de Romeu Zema é que a Constituição de 1988 trouxe uma “quantidade de direitos” para algumas categorias “de dentro do Estado e algumas de fora” que se apropriaram da maioria da riqueza. “E não vamos culpar só o Estado não, porque nós vimos nos últimos anos várias empresas serem cúmplices e até protagonistas junto de personagens de dentro do estado”, afirmou, lembrando que a Operação Lava-Jato freou em certa parte a corrupção, mas ainda é necessário medida legais e alterações na Consituição.





Estatais

Para uma plateia formada predominantemente por liberais, a privatização de estatais foi um dos temas abordados por Zema durante o discurso. Ele ressaltou a necessidade de vender a Cemig – que segundo ele, é um “obstáculo ao desenvolvimento” de Minas Gerais. Nos próximos dias, o Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa os projetos de lei que preveem a desestatização das empresas públicas, como Cemig, Copasa, Codemig e Gasmig. “Quero ser o governador de Minas que mais vai perder poder durante o seu mandato. Quero perder todas as estatais. Já perdi nove secretarias, como eu disse eram 21 e ficaram 12, e ainda quero perder muito mais, porque o poder não é do estado, o poder pertence a vocês e ao povo”, discursou. Zema justificou que o Estado já tem uma tarefa grande na saúde, educação, segurança e infraestrutura e, portanto, não deveria ter participação em empresas públicas.





Especificamente sobre a Cemig, o governador começou o discurso dizendo que não tem “nada contra” os funcionários da estatal, mas a forma como ela vem sendo gerida pelo Estado nos últimos anos. E ponderou que hoje a estatal não consegue atender a toda a demanda de energia e ainda depende de investimentos de R$ 21 bilhões – dinheiro que o governo não tem para repassar. “Será que essa empresa está ajudando ou sendo um obstáculo ao desenvolvimento do estado? Essa é a situação da Cemig”, afirmou. “E é um estado falido que vai ter recursos para colocar nessa empresa? Nós vamos deixar estatal para que ela continue sendo um obstáculo ao desenvolvimento? Ou será que não deveríamos ser mais realistas e privatizá-la para investidores que podem colocar não só esses R$ 21 bilhões, como muito mais?”, continuou, arrancando aplausos da plateia.