Trump chega à ONU e diz que Bolsonaro 'é um bom homem'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na manhã desta segunda-feira, 23, que o presidente Jair Bolsonaro "é um bom homem", mas não confirmou se irá se encontrar com o brasileiro.



O líder americano fez a observação sobre Bolsonaro ao deixar reunião dentro da Organização das Nações Unidas (ONU) e ser questionado por duas jornalistas brasileiras se iria se encontrar com Bolsonaro em Nova York. O presidente do Brasil desembarca na tarde desta segunda na cidade, onde fará a abertura da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira, dia 24.



Bolsonaro tem sido alvo de críticas da comunidade internacional, especialmente de europeus, sobre a política ambiental que tem adotado e o aumento das queimadas na Amazônia. Trump tem sido o maior fiador do brasileiro no cenário internacional, diante dos expressos sinais do Planalto e do Itamaraty de que o governo Bolsonaro quer inaugurar uma "nova era" nas relações entre Brasil e Estados Unidos.



Trump já retirou os EUA do acordo climático de Paris e já sugeriu que o aquecimento global é uma invenção dos chineses. O discurso do governo brasileiro, portanto, de que há um "alarmismo" sobre a questão ambiental para fins políticos encontra respaldo dentro da Casa Branca.



Bolsonaro chegou a dizer que teria um jantar com Trump em Nova York. Até agora, o compromisso não consta em sua agenda oficial e não é confirmada pelo Itamaraty. Trump não confirmou tampouco se vai se reunir com o brasileiro. O presidente do Brasil tem uma agenda limitada na cidade, em razão da sua recuperação após a cirurgia que realizou recentemente.