Prestes a embarcar para os EUA, Bolsonaro recebe ministro das Relações Exteriores

Bolsonaro disse que participará de um jantar com o presidente norte-americano Donald Trump (foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil)

, Ernesto Araújo, e o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Filipe Martins, foram aoneste sábado (21), para se encontrar com oOntem, Bolsonaro disse que participará de um jantar com o presidente norte-americano Donald Trump. Ele disse ainda que não responderá, em seu discurso na ONU, a fundos de investidores que pediram em carta "ação urgente" para conter os "incêndios devastadores" na Amazônia.O médico da Presidência da República, Ricardo Camarinha, também chegou há pouco à residência oficial.do presidente após a cirurgia a que foi submetido no dia 8 de setembro.