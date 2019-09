ACSP terá posto temporário para cadastramento biométrico de eleitores

A partir do início da próxima semana, o edifício-sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) irá funcionar como posto temporário de atendimento da Justiça Eleitoral para o cadastramento de biometria de eleitores de todo o Estado.



Resultado de um convênio firmado entre a ACSP e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), a ação dura de segunda-feira, 23, até sexta-feira, 27, e depois ocorre mais uma vez na segunda-feira, 30. O horário de atendimento é das 9h às 17h30.



Para o cadastro, é preciso levar documento com foto (RG, Carteira de Trabalho, Crea, CRM ou OAB - Carteira Nacional de Habilitação não será aceita), comprovante de endereço do eleitor e o título eleitoral. O edifício-sede da ACSP fica na Rua Boa Vista, 51, centro, São Paulo.



O cadastramento biométrico será obrigatório para que o eleitor exerça seu direito de voto. Aqueles que não se cadastrarem dentro do prazo estabelecido terão os títulos eleitorais cancelados, não podendo votar nas eleições seguintes. A biometria permite a verificação da identidade de uma pessoa através das impressões digitais e sua implantação nas eleições tem o objetivo de tornar o voto mais seguro, com a prevenção de fraudes.