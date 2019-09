Após operação que mira o líder do governo no Senado, Moro se reúne com Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro está reunido neste momento com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, no Palácio da Alvorada, uma das residências oficiais da Presidência. O compromisso não consta na agenda oficial das autoridades e o motivo do encontro não foi divulgado. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, também acompanha as conversas.



A reunião entre Moro e Bolsonaro acontece horas após operações da Polícia Federal serem deflagradas pelo País. Uma delas mira o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), suspeito de receber R$ 5,5 milhões em propina, junto com o seu filho, o deputado federal Fernando Coelho (DEM-PE).



Segundo integrantes do Planalto, embora Bezerra tenha colocado o cargo à disposição, ainda não há definição se o líder do governo continuará ou não no cargo.



Mais cedo, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o governo vai aguardar os desdobramentos das investigações sobre Bezerra. Onyx, que cumpre agenda no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, 19, disse que vai discutir o assunto com o presidente Jair Bolsonaro no próximo final de semana.



"Ele (Bezerra) tem uma situação relativa a fatos passados, quando ele era ministro de um governo anterior. A posição do nosso governo é aguardar os acontecimentos", disse Onyx.



O ministro destacou em dois momentos da entrevista coletiva que as investigações sobre Bezerra são relativas a acontecimentos anteriores à participação do senador no governo Bolsonaro. "Nós temos só que aguardar. É uma questão individual dele, da vida pregressa dele. Ele vai ter que esclarecer junto às autoridades."