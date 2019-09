''Margens flácidas?'': internautas questionam se Bolsonaro errou o Hino

Internautas afirmam que o presidente Jair Bolsonaro errou a letra do Hino Nacional (foto: Reprodução/Youtube)

gravou um vídeo com a equipe dapara ser transmitido durante o encerramento dode. Na filmagem, ccom o presidente e



Um vídeo divulgado na internet, no entanto, mostra os bastidores da gravação e algumas pessoas dizem ter ouvido o chefe do executivo cantar "flácidas" em vez "plácidas", no trecho "ouviram do Ipiranga às margens plácidas" do Hino Nacional.





Atenção, patriotas!!! Mudou o Hino.



Margens FLÁCIDAS agora, talkei? pic.twitter.com/7durjU3n4t %u2014 madeleine lacsko (@madeleinelacsko) September 11, 2019

Quem dera apenas as margens fossem flácidas rs

que fase, meu povo %uD83D%uDE1E %u2014 Daniela Serra (@dserra) September 11, 2019

quando vc pensa em flacidas ele fala flacidas e quando vc pensa em placidas ele fala placidas https://t.co/WfFKysC20Z %u2014 maroa (@virginsuicidw) September 11, 2019

um presidente q não sabe nem cantar o hino do próprio país q governa KKKKKKKK aiai margens FLACIDAS %u2014 souza com Z, ok?! (@anaclarasouz_) September 11, 2019

Ouvir o Presidente cantar "As margens flácidas" parece comigo cantando Skank pic.twitter.com/jefWsqqm4w %u2014 Diogo Urso (@DiogoUrso) September 11, 2019

O assunto gerou grande repercussão nas redes sociais e chegou aosna manhã desta quarta-feira (11/9).Na exibição do clipe oficial em 7 de setembro, Bolsonaro aparece em uma cena e diz a palavra correta ao cantar. Internautas questionam uma possível edição do conteúdo divulgado, visto que, muitos acreditam que o presidente errou a letra doA palavra original "" quer dizer serenidade e sossego. Pode ser, também, um sinônimo de tranquilidade. Já a expressão "" denota à falta de firmeza, sem rigidez.

*A estagiária está sob supervisão de Roberto Fonseca