Lava-Jato: Márcio Lobão tem R$ 44 mi de patrimônio e ocultou R$ 6,4 mi na Suíça

Márcio Lobão, até março de 2017, não havia declarado depósitos e aplicações financeiras em contas bancárias na Suíça (foto: Divulgação/Brasilcap)

A força-tarefa daapontou operações financeiras suspeitas do filho do ex-senador(MDB), preso nessa terça-feira no âmbito de sua 65ª fase, chamada. A investigação mira em crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a, subsidiária da, e a, noDe acordo com a(MDB/MA), ex-senador e ex-ministro de(governos), e seu filhoteriam recebido, entre 2008 e 2014, cerca de R$ 50 milhões em propinas.A força-tarefa afirma que "em decorrência de todas estas operações de lavagem de dinheiro que efetuou depois que seu pai assumiu o Ministério defez com que seu patrimônio declarado perante asaltasse de R$ 8.903.495,91, em 31/12/2007, para R$ 44.187.850,79, em 31/12/2017".A força-tarefa também aponta que, até março de 2017, não havia declarado depósitos e aplicações financeiras em contas bancárias na Suíça.(i) contas mantidas nas instituições financeiras Julius Bär e Credit Suisse, ambas na Suíça, que totalizavam, ao final de 2015, em reais, o montante de R$ 6.447.808,92;(ii) 37 (trinta e sete) aplicações em ações e fundos de investimentos nas instituições financeiras Julius Bär e Credit Suisse, ambas na Suíça, que totalizavam, ao final de 2015, em reais, o montante de R$ 553.298,01.Os procuradores ressaltam que "dezoito dias depois de ter sido alvo de buscas e apreensões, Márcio Lobão encaminhou para a Receita Federal, via programa Receitanet, retificações de suas Declarações de Imposto de Renda relativas aos anos calendários de 2012, 2013, 2014 e 2015"."As retificações tiveram por objetivo incluir depósitos em conta corrente e aplicações financeiras na Suíça, que até então não haviam sido declaradas ao Fisco", afirmam os procuradores.A Lava Jato também identificou "ao menos 104 depósitos sob as descrições 'depósito em dinheiro' ou 'depósito dinheiro' nas contas bancárias de Márcio Lobão e de sua esposa Marta Lobão. O montante total desses depósitos soma R$ 2.121.827,00"."A defesa deobteve recentemente acesso ao conteúdo da decisão judicial que determinou sua prisão. Tratam-se de fatos antigos, que envolvem investigações diferentes, sobre as quais não houve nenhuma ação dos investigados a impedir ou dificultar o trabalho do órgão de acusação. Pelo contrário, a defesa, sempre que intimada, prontificou-se a prestar esclarecimentos e colaborar com a. Diante disto, a decretação de prisão mostra-se desnecessária e viola princípios básicos do direito, que devem ser restabelecidos pelo."