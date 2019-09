Enquanto o governo de Minas não envia o projeto de recuperação fiscal para a Assembleia Legislativa, os deputados mineiros discutem medidas para ajudar a sanear as contas públicas mineiras. Uma delas pode ser a fixação de limites para os restos a pagar na saúde, tornando efetiva a execução do mínimo orçamentário para a área. Para os parlamentares mineiros há concessão no apoio ao projeto de lei que fixa um percaentual de 15% de restos a pagar na saúde, do deputado Arlen Santiago (PTB). A intenção é evitar o que ocorreu em 2018m quando foi executado apenas 10% do orçamento previsto, resultando em dívida na forma de restos a pagar.