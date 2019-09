Dez cidades pagam verba indenizatória

Das 34 Câmaras Municipais da Região Metropolitana de BH, 10 pagam verba indenizatória aos vereadores. Esse recurso é disponibilizado aos parlamentares para ressarcir eventuais gastos ligados ao mandato, como compra de material de escritório e informática. Cada uma das casas tem suas especificidades, o que também vale para o número de reuniões ordinárias por mês.





A cidade que mais destina verba indenizatória aos vereadores é Contagem, com o limite de gastos de R$ 12 mil ao mês. O menor repasse é feito aos parlamentares de Raposos, que podem gastar até R$ 300 mensais com o gabinete. A média de gastos entre esses 10 municípios somente com o benefício é de R$ 4.724,60.





Raposos, inclusive, é a única das 10 cidades em que a verba é menor que R$ 1 mil ao mês. Três cidades pagam aos vereadores entre R$ 1 mil e R$ 2 mil: Florestal (R$ 1.200), São Joaquim de Bicas (R$ 1.500) e Rio Acima (R$ 1.900). Uma entre R$ 2 mil e R$ 3 mil: Santa Luzia (R$ 2.700). Uma entre R$ 3 e R$ 4 mil: Pedro Leopoldo (R$ 3.500). Uma entre R$ 4 e R$ 5 mil: Vespasiano (R$ 4.600). Duas entre R$ 9 mil e R$ 10 mil: Sabará (R$ 9.649) e Nova Lima (R$ 9.900); e uma com R$ 12 mil: Contagem. A Câmara de Betim – terceira maior cidade da RMBH, atrás da capital e de Contagem – extinguiu a verba indenizatória em 2017, segundo informações da assessoria do Legislativo local.





O presidente da Abracam, Rogério Rodrigues, informa que o valor da verba é definido pela necessidade de cada Câmara e de cada parlamentar. De acordo com Rodrigues, não existe nenhuma norma nacional que fixa uma quantia. Ou seja, é estabelecida internamente pelo legislativo municipal. Porém, Rodrigues defende que a moralidade seja observada na definição desse valor. “Nem sempre tudo que é legal é moral”, argumenta.





Três casos envolvendo auxílios diversos chamam a atenção: Brumadinho, Pedro Leopoldo e São Joaquim de Bicas. A primeira, que não repassa verba indenizatória, é a única que oferece um vale-alimentação aos parlamentares, no valor limite de R$ 735 por mês. Já a segunda e a terceira têm um teto na verba indenizatória de R$ 3.500 e R$ 1.500 mensais, respectivamente, mas não são pagos desde 2016.





Sessões O número de reuniões ordinárias – aquelas que são celebradas sem a necessidade de convocação – também varia por cidade. BH é o município que mais tem esses encontros, com 10 por mês. Já Capim Branco, com apenas seis por ano, é a que menos reúne os parlamentares na Câmara Municipal. Geralmente, assim como os salários, a quantidade desses encontros é mensurada tendo em vista a população. Porém, não há uma lei federal que determine um número de encontros. É uma questão definida pelo regimento interno de cada Câmara.





Comparando Capim Branco com municípios do mesmo porte (menos de 10 mil habitantes), a cidade fica abaixo da média de sessões ordinárias: 1,4 por mês. A média de reuniões ordinárias das cidades da Região Metropolitana de BH, baseando-se nos números de julho deste ano, é de três (3,4) por mês. O único município que reúne os parlamentares mais de cinco vezes é a capital mineira.





Como explica o presidente da Abracam, o número de reuniões depende, entre outros fatores, do volume de projetos que cada Casa processa. Contudo, a entidade recomenda que a periodicidade das reuniões seja de pelo menos uma vez na semana. Ainda assim, o presidente destaca que o trabalho do parlamentar não se limita a marcar presença nas reuniões ordinárias. “Aquelas necessidades do cidadão, é o vereador que corre atrás. Hoje, a função dele ampliou muito. O cidadão vê nesse parlamentar uma chance de resolver coisas específicas”, diz.