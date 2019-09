Israel: Netanyahu deseja boa recuperação ao presidente Jair Bolsonaro

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, foi ao Twitter na tarde deste domingo para desejar uma boa recuperação ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que passou por uma cirurgia.



"Meu amigo Jair Bolsonaro, estou feliz que sua cirurgia tenha sido bem sucedida. Desejo uma total recuperação e sucesso para você e para o povo brasileiro. Feliz Dia da Independência", declarou o líder israelense.



Bolsonaro e Netanyahu têm boa relação desde a campanha eleitoral de 2018. No fim de agosto deste ano, o presidente brasileiro usou sua conta no Twitter para dizer que o premiê de Israel reconhecia os "esforços do Brasil no combate aos focos de incêndio na Amazônia".



Bolsonaro passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia na região do abdômen. Trata-se da quarta intervenção cirúrgica desde a facada que sofreu em setembro de 2018, na cidade de Juiz de Fora (MG), durante ato de sua campanha presidencial.



De acordo com o médico responsável pelo procedimento, Antônio Macedo, Bolsonaro está "muito bem clinicamente", mas deve ficar no hospital de cinco a seis dias. Até lá, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, assume a chefia do executivo, interinamente.