Bolsonaro deixa Palácio da Alvorada e viaja para São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro deixou no final da tarde deste sábado, 7, o Palácio da Alvorada, residência oficial, acompanhado pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Às 18 horas, ele deve embarcar para São Paulo, onde fará uma cirurgia. Na saída, Bolsonaro cumprimentou o público, tirou fotos e autografou camisetas.



À imprensa, o presidente disse que volta a Brasília na próxima sexta-feira, 13. Além dos contumazes gritos de "mito", o público também desejou sucesso na cirurgia e saúde para o presidente.



O vice-presidente Hamilton Mourão deve responder pela Presidência de domingo, 8, a quinta-feira, 12. No período ausente, o presidente irá se recuperar de cirurgia para correção de hérnia incisional, consequência do atentado que sofreu há um ano e que levou à realização de três cirurgias.



A previsão dos médicos é a de que Bolsonaro repouse por dez dias em São Paulo. Ainda assim, o presidente pretende montar um gabinete no Hospital Vila Nova Star e voltar a despachar cinco dias após a operação.