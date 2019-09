Centenas de populares assistem às comemorações da Independência, em BH

Desfiles começaram por volta das 9h na Avenida Afonso Pena em comemoração a Independência do Brasil (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. PRESS)

Centenas de pessoas acompanham, na manhã deste sábado, na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, o desfile militar em comemoração aos 197 anos da Independência do Brasil. O desfile começou por volta das 9h.



Em meio a bandeiras do Brasil e de Minas Gerais e camisas da seleção de futebol, o público acompanhou a passagem dos pelotões das Forças Armadas, polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e alunos de escolas públicas.

No palanque das autoridades, o governador Romeu Zema (Novo), o vice-prefeito Paulo Lamac e o Alto Comando do Exército. Com exceção do procurador-geral de Justiça, Antônio Sérgio Tonet, os presidentes dos demais poderes não participaram do ato.



O Judiciário foi representado pelo tenente-coronel Dias, chefe do gabinete militar do Tribunal de Justiça. Do Legislativo, estavam no palanque dois deputados militares: Bruno Engler e Coronel Henrique, ambos do PSL.



No início da semana, declarações do secretário de Governo, Bilac Pinto, sobre um possível atraso no repasse dos duodécimos aos demais poderes – em razão do aperto financeiro vivido no Estado – provocou o início de uma crise institucional. O evento de ontem seria a primeira oportunidade em que Zema reencontraria as principais autoridades mineiras, o que acabou não acontecendo.



Pelo Twitter, o governador Romeu Zema comentou sobre a data. "Dia da Independência do Brasil, dia de celebrar a nossa liberdade e demonstrar o patriotismo pelo país. Muito bom participar do Desfile Cívico-Militar e ver a emoção das famílias mineiras nesse momento, demonstrando orgulho e amor à pátria", escreveu.



Este ano, a área destina ao público ficou próxima ao palanque montado em frente à Prefeitura da capital. De acordo com o chefe da Comunicação Social da 4ª Região Militar, do Exército, a ideia é mostrar que a solenidade é feita para o povo.



Desde sexta-feira, a BHTrans fez mudanças no trânsito do Centro de Belo Horizonte para o tradicional desfile cívico militar de 7 de setembro que acontece anualmente na Avenida Afonso Pena.







BHTrans divulgou o cronograma das alterações que foram realizadas para instalação dos palanques, chegada dos veículos e participantes do desfile. Confira abaixo as mudanças:



Interdição

Até as 5h30 foram fechadas vias para a realização do desfile. A partir das 13h o trânsito será liberado gradativamente a partir da Praça Milton Campos. A Avenida Afonso Pena, entre a Rua Pernambuco e Rua da Bahia (nesse sentido), tem previsão de liberação às 18h. Além das interdições nas vias, os pontos de ônibus foram interditados e deslocados em todo o Hipercentro. A BHTrans informa que faixas de pano e agentes de trânsito vão orientar os motoristas e pedestres da região.