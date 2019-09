Antes de enterro, filho diz que Goldman demonstrava indignação com 'retrocessos'

Alberto Goldman foi governador entre abril e dezembro de 2010 (foto: Danilo Verpa/Folha Imagem)

O corpo do ex-governador de(PSDB) foi enterrado às 16h desta segunda-feira, no, na zona oeste da capital paulista. Antes do enterro,, um dos cinco filhos do ex-governador, disse que o pai demonstrava indignação com os "retrocessos" políticos noaté os últimos dias de vida."Ele indignava-se e revoltava-se inclusive com a situação trágica de retrocessos que vivemos hoje no", disse, ao se despedir do pai. A pedido da família, o sepultamento teve uma cerimônia breve conduzida pelo rabino. O corpo estava cercado por amigos e parentes.O senador(PSDB-SP), os ex-vereadores da capital(PSD) e(PT) e o vereador(PSDB) eram os únicos políticos presentes. A maior parte das autoridades se despediu demais cedo, no velório.ressaltou que a ausência do ex-governador deé ainda mais sentida no momento em que opassa por mudanças radicais com o governador, desafeto de. "Ele foi um grande homem público, um batalhador na luta pela redemocratização e por um novo desenvolvimento do. Neste momento doe do, vai fazer mais falta ainda", disse., que tinha, estava internado no, onde passou por cirurgia em função de uma hemorragia no cérebro, mas não resistiu.