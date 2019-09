Lições para quem ser candidato em 2020

Filhos do descrédito da população com a chamada “velha política”, movimentos e organizações voltados para a renovação política acompanham calendário eleitoral e, assim como os partidos tradicionais, se preparam para a disputa municipal de 2020. Autointitulados suprapartidários e com diferentes linhas de atuação, os grupos iniciaram processos seletivos para a formação de políticos e começaram a identificar lideranças para representá-los nas prefeituras e câmaras muni- cipais. Depois de ganhar projeção nas eleições de 2018 e mais ainda após o atrito com legendas na votação da reforma da Previdência, eles registram crescimento de mais de 100% na procura.





A decisão de políticos, em especial a deputada federal estreante Tabata Amaral (PDT), integrante do movimento Acredito e ex-aluna do RenovaBR, de não seguirem o posicionamento de seus partidos na votação das regras da aposentadoria colocou essas organizações da sociedade civil no centro do debate. O PDT, contrário à reforma aprovada, abriu processo disciplinar contra a parlamentar, que votou a favor da reforma. Apesar de filiados a partidos, condição para concorrer às eleições no Brasil, integrantes dos movimentos se comprometem com pautas e posicionamentos desses grupos, o que acabou criando questionamentos sobre conflito entre os partidos e esses grupos, financiados por doações de cidadãos.





Fundado pelo executivo Eduardo Mufarej em 2017, o RenovaBR, escola de formação de lideranças políticas, assiste a um crescimento estrondoso. Este ano, foram 31 mil inscritos no processo seletivo para o curso gratuito com foco nas eleições de 2020. Dos 133 alunos preparados nas eleições de 2018, o número saltou para 1,4 mil, 10 vezes maior. No ano passado, 16 alunos do RenovaBR foram eleitos, entre eles os deputados federais mineiros Lucas Gonzalez e Tiago Mitraud, ambos do Novo.





“Os partidos não desenvolvem trabalho de formação de políticos, por isso temos espaço para crescer”, afirma o diretor de Seleção, Rodrigo Cobra. Ele explica que os partidos dos alunos são conhecidos apenas após a aprovação, indicando segundo ele o caráter “suprapartidário”. Entre os critérios de seleção está não ter posicionamentos extremos. “Isso demonstra dificuldade em dialogar”, diz. A organização conta este ano com orçamento de R$ 10 milhões para desenvolver as atividades, recursos doados por 500 pessoas físicas. Também tem como parceiros empresas como a Gol Linhas Aéreas e a auditoria internacional PwC.





Sala de aula O curso é majoritariamente on-line, mas conta com encontros presenciais. Ontem, os 181 mineiros, de 81 municípios, selecionados no programa lotaram o auditório do Museu Inimá de Paula, no Centro de BH, na primeira aula para a corrida eleitoral. Eles vão aprender sobre desafios municipais, políticas públicas bem-sucedidas, além de receber orientações sobre como fazer campanha mais barata e próxima do eleitor.





O publicitário Rafael Flávio, de 31 anos, morador de São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, é um dos alunos selecionados pelo RenovaBR. Ele nunca exerceu cargo eletivo, mas já se candidatou a vereador nas eleições passadas. Desta vez, procurou se preparar para a disputa. “Estou esgotado da política como ela é. Resolvi buscar capacitação, buscar mais conhecimento para, sendo eleito, chegar ao cargo com perfil mais técnico”, afirma Flávio.





A mais antiga das organizações do gênero, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps), fundada em 2012, registrou recorde de inscrições no último processo seletivo para a formação de lideranças que pretendem disputar eleições, encerrado em agosto. Foram 7.030 interessados, o dobro do ano passado, quando houve 3.433 inscritos.





“A sociedade tem reconhecido a importância da política para além do exercício do voto e a Raps tem um pioneirismo. Também há uma expectativa de renovação, de alternância de poder com pessoas de fora da política”, afirma a diretora-executiva da organização, Mônica Sodré. A entidade já formou 581 lideranças, sendo que 133 exercem mandatos, em 29 partidos diferentes.





Diferentemente do RenovaBR, a Raps aceita alunos com mandato ou veteranos na política. Apesar do crescimento, a Raps vai manter a média de vagas dos anos anteriores, entre 60 e 100. As aulas são gratuitas, mas os candidatos arcam com as despesas de viagem e alimentação. O orçamento da entidade é de R$ 3,5 milhões, vindo de doações de cidadãos. “Em 2020, escolhemos trabalhar com potenciais candidatos a vereadores e prefeitos sobre cidades inteligentes”, diz.