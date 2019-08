'Vai ser uma indicação minha', diz Bolsonaro, sobre Procurador Geral da República

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse neste sábado, 31, que, apesar de ouvir muito seus auxiliares, a escolha do novo Procurador Geral da República será feita por ele mesmo. "Vai ser uma indicação minha", afirmou.



Bolsonaro participou de um churrasco no quartel-general do Exército, em Brasília.



Pouco depois de entrar, Bolsonaro mandou os seguranças convidarem um grupo de jornalistas e motoristas da imprensa que o esperavam na porta para participar do evento.



Ele conversou por cerca de uma hora e meia com seis jornalistas.



Os jornalistas não puderam gravar a conversa e foram orientados a deixarem os celulares do lado de fora.