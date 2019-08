Homem é detido após quebrar vidros da entrada do Congresso

Um homem foi detido nesta quinta-feira, 29, no Senado, após quebrar os vidros da entrada do Congresso e fazer ameaças verbais. Identificado como Victor Rafael Herzog Pinto Neves, ele usou uma barra de ferro para quebrar a porta. Em seguida, foi abordado por seguranças e resistiu. A Polícia Legislativa usou uma arma de choque para conter Herzog.



Herzog foi detido em flagrante por dano qualificado e resistência. Ele passou a tarde preso no Senado e, depois, foi encaminhado à carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal. Segundo relatos, mesmo detido ele seguiu fazendo ameaças aos policiais.



Herzog tem um canal no YouTube chamado Picasso Neves. Em um dos vídeos ele mostra facas e faz ameaças ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ao deputado Marco Feliciano (Podemos-SP), ao ex-candidato à Presidência da República Ciro Gomes e "todos outros políticos". Ele cita também líderes evangélicos.



A assessoria do Senado informou que policias legislativos detiveram o homem que tentou invadir as dependências do Senado Federal. "Após danificar o patrimônio público e voltar-se contra os policiais, foi necessário o uso de equipamento não letal (taser), de acordo com a melhor doutrina de uso progressivo de força", afirmou a assessoria em nota.



A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), que chegava ao Congresso no mesmo momento da ocorrência, fez vídeos do homem já detido e publicou nas redes sociais comentando o caso.