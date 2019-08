Kim Kataguiri chama Eduardo Bolsonaro de 'mimado' e 'irresponsável'

(foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados )

O deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) foi até as redes sociais nesta quinta-feira (29) para criticar o colega Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). O líder do Movimento Brasil Livre (MBL) afirmou que o filho do presidente é um "deputado fantasma", que apenas marcaria presença no plenário e não saberia no que vota. Segundo Kataguiri, isso seria uma "prática de deputado mimado e irresponsável".

Depois, o parlamentar do DEM questionou a presença dena votação de projetos como ae a, entre outros. Segundo ele,estaria "fritando hambúrguer".

Onde estava @BolsonaroSP na hora de chamar o gov pra votação nom do abuso de aut? Ou no veto do PR contra projeto que limitava poderes do STF? Ou ontem, quando precisávamos do PSL para manter decreto presidencial? Na previdência? Lava Toga? Nadinha. Fritando hambúrguer. Covarde. %u2014 Kim Kataguiri (@kimpkat) August 29, 2019

A discussão começou depois que Eduardo críticou Kataguiri em sua conta no Twitter. Segundo o deputado do PSL, Kim atuou pela derrubada de um veto do presidente Jair Bolsonaro. A lei em questão prevê punição de dois a oito anos para quem divulgar fake news. Segundo o filho do presidente, a lei "vai calar exatamente aqueles que não divulgam fake news".

Derrubado o veto da lei que pune com 2 a 8 anos de prisão quem divulgar fake news. Parabéns dep. Kim Kataguiri @kimpkat (DEM-SP) por ter viabilizado esse instrumento que vai calar exatamente aqueles que não divulgam fake news. A esquerda comemorou no plenário, será por quê? %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) August 29, 2019

Kataguiri chegou a convidar Bolsonaro para debater a lei que pune a divulgação de fake news. Ainda acusou o colega de plenário de "votar com o Centrão" e apoiar a "desconstrução da Lava-Jato".

@BolsonaroSP paga de valente no twitter, mas na Câmara vota com o centrão, lota o gabinete de aspone, está apoiando a desconstrução da Lava Jato e, sempre que discorda de mim no plenário, vai embora de cabeça baixa. Vamos debater na sessão de hoje 14h? Ou você já tá curtindo fds? %u2014 Kim Kataguiri (@kimpkat) August 29, 2019

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz