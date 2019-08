Sul comemora nomeação de conterrâneo

Portal Terra do Mandu





A nomeação do deputado federal Bilac Pinto (DEM) para o cargo de secretário de Governo de Minas foi motivo de comemoração para prefeitos do Sul de Minas. Eles já estão fazendo visitas ao Palácio Tiradentes para parabenizar o novo articulador do governo Romeu Zema (Novo) e apresentar uma bandeja de pedidos. Bilac é natural de Santa Rita do Sapucaí, cidade de 42 mil habitantes, que fica entre Pouso Alegre, de 150 mil moradores, e Itajubá, com população de 96 mil pessoas.





Nas três cidades, o deputado foi majoritário nas eleições de 2018. A maior votação do deputado foi em Pouso Alegre, com 12.637 votos. Na sua terra natal, foram 7.303 votos. E em Itajubá foram mais 5.364. Bilac Pinto foi reeleito com um total de 87.683 votos. A expectativa dos prefeitos dessas cidades é que, agora, como secretário de Governo, Bilac Pinto possa atuar na liberação de verbas para seus municípios.





O prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões (PSDB), foi cabo eleitoral do deputado na última eleição, já esteve em Belo Horizonte esta semana reunido com o novo secretário de Governo. Simões acredita que Pouso Alegre vai merecer atenção de forma muito especial do secretário. “Com maior poder de decisão do parlamentar, acreditamos que Pouso Alegre vá merecer mais atenção do governo, até mesmo pelo destaque que o município apresenta em termos de desenvolvimento”, afirma.





O prefeito de Santa Rita do Sapucaí, Wander Chaves (Cidadania), que também já esteve com Bilac Pinto na Cidade Administrativa, comemora a nomeação dizendo que é “uma honra” para a sua cidade ter o secretário de Governo. Para o prefeito, a região Sul de Minas vai ganhar muito. “Em particular, Santa Rita do Sapucaí, que nós temos uma relação muito próxima com o secretário, faz ter a esperança de conquistas importantes nas áreas social, econômica e cultural para a cidade”, projeta o prefeito. Sobre os repasses do Estado em atraso com as prefeituras, os prefeitos disseram que o secretário não terá muito o que fazer, já que o governo assinou um acordo para pagar em parcelas, a partir de janeiro de 2020. (Magson Gomes/ Especial para o EM)