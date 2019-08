Cidade convoca eleitores para manter 2º turno na disputa para prefeito

Maioria das pessoas que procuram pelo órgão eleitoral é para fazer a biometria, mas informações desencontradas contribuem para aumentar as filas (foto: Bárbara Brandão/Agência Lampião ) eleições municipais de 2020, os eleitores de Governador Valadares, ainda não sabem se haverá chance de segundo turno na disputa para prefeito. A incerteza não se deve tanto ao cenário político ainda imprevisível, mas à própria quantidade de eleitores aptos a ir às urnas no próximo pleito. Nas últimas eleições, em 2016, quando a cidade poderia pela primeira vez chegar ao segundo turno, o então candidato André Merlo (PSDB) liquidou a fatura na primeira etapa do pleito com 81% dos votos. Faltando pouco mais de um ano para asde 2020, os eleitores de, ainda não sabem se haverá chance dena disputa para. A incerteza não se deve tanto ao cenário político ainda imprevisível, mas à própria quantidade deaptos a ir às urnas no próximo pleito. Nas últimas eleições, em 2016, quando a cidade poderia pela primeira vez chegar ao segundo turno, o então candidato André Merlo (PSDB) liquidou a fatura na primeira etapa do pleito com 81% dos votos.





Atualmente, o município tem 204.209 eleitores, número suficiente para a realização de um segundo turno. O mínimo exigido são 200 mil eleitores. A questão é que no ano que vem o registro biométrico será obrigatório para ir às urnas em Valadares, o que pode provocar uma queda vertiginosa no quadro atual.





O prazo para fazer o cadastro no Cartório Eleitoral vai até 21 de fevereiro do próximo ano, mas, até o início desta semana, apenas 85.395 pessoas – quase 42% do total – haviam regularizado a situação. Quem não fizer o registro dentro do prazo corre o risco de ter o título de eleitor cancelado.





O movimento no cartório serve de termômetro para identificar como está a mobilização da população para fazer o registro. E, apesar da fila que se forma diariamente, o fluxo ainda é abaixo da capacidade de atendimento do órgão. O técnico judiciário Júlio César Rocha não estima quantas pessoas ao certo são atendidas diariamente, mas prevê que, com o fluxo de atendimento atual, dificilmente o município alcançará a meta de 200 mil eleitores recadastrados até o fim do prazo.





“A gente precisa melhorar, fazer cerca de mil atendimentos por dia para atingir nosso objetivo. Por isso, estamos promovendo ações que tragam os eleitores até aqui. A gente não está esperando por eles; a gente está indo atrás”, explica Rocha. Fazendo as contas, é possível deduzir que, operando em capacidade máxima, o cartório levaria cerca de quatro meses para fazer todos os 119 mil recadastramentos pendentes.





O primeiro passo é a boa vontade do eleitor. Para viabilizar o rápido atendimento, aé feita mediante o agendamento através do site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) ou pelo telefone, no númeo 148. O passo seguinte é comparecer dentro do horário programado. “Oé bom tanto para o eleitor quanto para o cartório. O eleitor não enfrenta longos períodos de espera em filas e o cartório não fica tumultuado”, explica Rocha.





Agendamento





Wesley Coelho elogia atendimento do cartório em apenas 15 minutos (foto: Bárbara Brandão/Agência Lampião ) No momento em que a reportagem compareceu ao Cartório Eleitoral de Valadares, cerca de 30 pessoas aguardavam o atendimento. Dúvidas quanto ao prazo para a regularização eram um indício de que a fila de espera poderia ser menor. A empregada doméstica Luciana Lima Souto, de 26 anos, esperava na fila com apreensão. Ela sabia da necessidade do agendamento, mas preferiu correr ao cartório porque soube que o prazo era só até o fim do mês. “Aí, saí do serviço e corri aqui”, brinca.





Já quem fez o caminho natural ficou satisfeito com a agilidade. Wesley Coelho, de 23, precisou de 15 minutos para ser atendido. “Foram 5 minutos na fila pra pegar a senha e uns 10 minutos para me chamar”, revela.





Já o segurança Ademir Rodrigues, de 54, compareceu após ter feito seu agendamento no próprio trabalho, onde uma campanha incentivava os eleitores a regularizarem a situação. “Vi o pessoal atendendo lá no hall do prédio e fui me informar. Eles fizeram o agendamento para mim na hora.”





(Bárbara Brandão, sob supervisão de André Manteufel)