Governo faz nomeação de dois superintendentes do Incra

O governo nomeou dois novos superintendentes regionais para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).



Em portarias editadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 22, a Casa Civil e o ministério da Agricultura nomeiam Bruno Ferreira Medrado para o cargo de superintendente regional do Incra do Médio São Francisco; e Neil Duarte de Souza para ser superintendente regional do Incra no Estado do Pará.