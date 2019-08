(foto: Marcos Vieira/EM)

Carlos Bolsonaro usou a sua conta no Twitter para publicar uma lista dos 10 jatinhos mais caros financiados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A lista é liderada pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que pretende disputar a Presidência da República em 2022. A relação segue com algumas empresas como JBS, Neo Táxi Aéreo, Construtora Estrutural, lojas Riachuelo, Eurofarma Laboratórios, entre outras.

De acordo com a publicação do vereador do Rio de Janeiro, "alguns gastos de dinheiro público facilitados para caprichos pessoais: jatinhos. Determinados nomes explicam muitos comportamentos", publicou. Na lista, Carlos diz que a empresa Doria Administração de Bens LTDA., do governador de São Paulo, obteve R$ 44,03 milhões em 2010 para a compra da aeronave.

A reportagem procurou a assessoria de João Doria, mas, até a publicação da matéria, não havia obtido resposta.