Zema muda calendário e decreta novos feriado e ponto facultativo

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press.)

O governadordecidiudivulgado para este ano e decretar dias de folga e ponto facultativo para os servidores públicos nas próximas. A folga vale para quem trabalha eme nas demais cidades em que a data for feriado em comemoração àDe acordo comdesta quinta-feira (8), ficam de fora os serviços de natureza médico-hospitalar, de segurança pública, os das Unidades de Atendimento Integrado – UAI, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, os da Fundação TV Minas Cultural e Educativa e os dos Museus, considerados imprescindíveis a critério das autoridades competentes.Nessa, o governador também comunicou, pelas redes sociais, uma. Após pressão e reclamações dos servidores, a data da primeira parcela foi antecipada do dia 13 para esta sexta-feira (9).Os depósitos ocorreriam depois do, que é comemorado no domingo (11).Os valores continuam os mesmos: Servidores ativos, inativos e pensionistas da Saúde e Segurança Pública recebem até R$ 3 mil e as demais categorias R$ 2 mil.