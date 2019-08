Kalil lidera a corrida pela PBH

Pesquisa do Instituto Paraná divulgada ontem mostra o prefeito Alexandre Kalil (PSD) à frente na preferência dos eleitores de Belo Horizonte para a eleição de 2020. Nos três cenários estimulados (em que são apontados nomes) Kalil lidera o levantamento, sendo citado por mais de 40% dos entrevistados. A um ano e três meses da eleição, na pesquisa espontânea (em que não são apontados nomes) mais de 70% dos eleitores dizem não saber em quem votar.

No primeiro cenário, o prefeito aparece com 40,2% das intenções de voto, seguido do deputado Mauro Tramonte (PRB), com 19,55%. Em terceiro lugar aparece o deputado João Vitor Xavier (Cidadania), com 5% da preferência dos entrevistados. Tiveram mais de 4% das intenções de voto os deputados André Quintão (PT), Áurea Carolina (Psol) e Eros Biondini (Pros). Neste cenário, 10,3% afirmaram não votar em nenhum deles e 4,3% não sabem.

Sem a presença de Mauro Tramonte, no segundo cenário Kalil aparece com 47,3% das intenções de voto. Em segundo lugar está André Quintão, com 6,6%, seguido de João Vitor Xavier (com 6,2%), Eros Biondini (5,2%), Áurea Carolina (4,8%), Wendel Mesquita (3%), Gabriel Azevedo (2,1%) e Mateus Simões. Neste cenário, 13,6% não escolheram nenhuma das opções e 6,1% não souberam responder.

Em um terceiro cenário, em que o candidato do PT é o deputado federal Reginaldo Lopes, Kalil lidera com 48,8% das intenções de voto, seguido de João Vitor Xavier, com 7,1%. Na sequência aparecem Eros Biondini (5,8%), Áurea Carolina (4,8%), Wendel Mesquita (4,2%), Reginaldo Lopes (2,9%), Gabriel Azevedo (2,5%). Neste cenário 13% dos entrevistados não quiseram escolher nenhum dos nomes apresentados e 7,8% não souberam responder.