Liminar do STF veta transferência

Edson Fachin (E), relator do caso, acatou pedido de advogados de Lula, após horas de tensão com ordem de transferência para o presídio de Tremembé (foto: STF/Divulgação)

Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal (STF) impediu, no fim da tarde de ontem, a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o presídio de Tremembé, em São Paulo. A transferência que havia sido pedida pela Polícia Federal e determinada pela Justiça Federal do Paraná, foi analisada no Plenário do tribunal em sessão que durou menos de 20 minutos. O relator do caso no Supremo, ministro Edson Fachin, levou o tema para o Plenário do tribunal aceitando o pedido de urgência apresentado pela defesa do ex-presidente Lula.

Fachin concedeu a liminar para impedir a transferência ou, caso ocorra, para que Lula vá para uma Sala de Estado-Maior — em razão de sua condição de ex-presidente da República. A defesa pediu primeiramente que Lula fosse solto — o que foi negado por Fachin— e, diante de resposta negativa, que ele permanecesse em Curitiba. O ex-presidente está preso na sede da PF em Curitiba desde 7 de abril de 2018. A transferência de Lula foi um pedido do superintendente da PF, Luciano Flores, que afirma que a prisão do petista altera a rotina no prédio do órgão na capital paranaense.

O relator votou por acatar liminarmente o pedido da defesa do petista e foi acompanhado por mais nove ministros, que também se colocaram contra a transferência de Lula para o interior paulista. “A matéria se revela de indiscutível urgência. Trago para este plenário deferimento, acolhendo o pedido para suspender a eficácia da decisão da 12º Vara de Execução Penal de Curitiba e assegurar ao paciente o direito do paciente permanecer em sala de Estado Maior, como se encontra neste momento”, afirmou Fachin.

Antes da manifestação de Fachin, a Procuradora-Geral da República (PGR), Rachel Dodge, se mostrou contrária à transferência de Lula para o presídio de Tremembé. “Entendo que a transferência ou remoção do preso de uma jurisdição para outra à revelia do sentenciado viola preceito constitucional”, analisou Dodge.

O único ministro que abriu divergência foi Marco Aurélio Mello, que criticou o fato de o pedido não passar inicialmente pelo Tribunal Regional Federal 4 – em Porto Alegre. O ministro citou “excessos de juízes” e afirmou que o Supremo não pode se tornar um órgão revisor de decisões da primeira instância “sob risco de se ter uma Babel”.

O ministro Celso de Mello, decano no STF, acompanhou a decisão do ministro-relator, Fachin, e destacou que a situação era de “periclitação por envolver a liberdade de um paciente” e considerou que “por questão de cautela” acataria o pedido da defesa. Dessa forma, o petista seguirá preso na superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, até que o STF decida sobre o habeas corpus apresentado pela defesa de Lula que questiona a atuação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando ele condenou o petista em primeira instância.

Desde a manhã de ontem, quando foi divulgada a decisão da juíza federal Carolina Lebbos, responsável pela execução da pena do ex-presidente, de que Lula fosse transferido da superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba para alguma unidade prisional em São Paulo, a defesa do petista e lideranças do PT passaram a criticar a decisão. Eles afirmaram que seria uma forma de perseguição a Lula.

Horas depois da decisão de Lebbos, o juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorci, corregedor do departamento de execução criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, autorizou a transferência para o presídio de Tremembé, no interior paulista. A penitenciária é conhecida popularmente como “presídio dos famosos”, uma vez que tem detentos que tiveram casos de grande repercussão na imprensa, como Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos, Mizael Bispo e Gil Rugai.





Quebra de parcialidade Especialista em Processo Penal, o advogado Leonardo Pantaleão avalia que a legislação brasileira não trata especificamente sobre as regras da prisão de um ex-presidente da República, o que cria algumas situações em que existem indefinições sobre as decisões tomadas pelos órgãos de Justiça.

“A legislação determina que é um direito da pessoa custodiada cumprir sua pena no local mais próximo possível de seus familiares. O que temos neste caso do ex-presidente Lula é o fato de estarmos às vésperas de um julgamento de habeas corpus em que a defesa afirma que houve quebra da parcialidade do juiz do caso (Sérgio Moro). Se o STF entender que isso ocorreu pode acontecer a anulação do processo. Talvez por questão de segurança e do risco que envolve um deslocamento como esse, a defesa do ex-presidente prefere aguardar as próximas etapas do processo”, diz Leonardo.





Repercussão leva embate à Câmara





As reações ao vaivém da ordem da Justiça do Paraná para a transferência do ex-presidente Lula de Curitiba para o presídio de São Paulo foram dos extremos de aliados a inimigos. À tarde, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmava que a determinação seria uma “decisão extemporânea” e se colocou à disposição da bancada do PT na Casa para que “o direito do ex-presidente seja garantido”. A discussão sobre a transferência de Lula dominou parte do tempo de debate sobre os destaques apresentados à reforma da Previdência na Câmara dos Deputados.

Parlamentares alinhados ao presidente Jair Bolsonaro comemoraram a decisão judicial, como a deputada Carla Zambelli (PSL-SP), mas outros parlamentares de partidos de centro criticaram. “De fato, não é uma decisão simples, é uma decisão extemporânea. Aquilo que a presidência da Câmara puder acompanhar com a bancada do PT, estamos à disposição para que o direito do ex-presidente seja garantido”, disse Maia.

O presidente da Câmara se pronunciou logo após um discurso inflamado feito pelo líder da bancada petista, Paulo Pimenta (RS), no plenário da Casa. “Não vamos aceitar que isso seja feito dessa maneira. O Parlamento não pode assistir de maneira silenciosa a esse ataque ao Estado Democrático de Direito”.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, reclamou da ordem de transferência pelas redes sociais, falou em farsa judicial e de “segurança em risco”, com a polícia de São Paulo. O governador do estado, João Doria, rebateu e disse que o ex-presidente seria tratado “conforme a lei”.