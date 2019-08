Bolsonaro vai a São Paulo para agendas com empresários

O presidente Jair Bolsonaro viaja a São Paulo nesta terça-feira, 6, para uma agenda com empresários. O comboio presidencial deixou o Palácio da Alvorada por volta das 6h50. A previsão é que Bolsonaro desembarque no Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, às 8h35, quando se encontrará com o empresário Abílio Diniz.



O presidente participa às 10 horas da cerimônia de abertura do 29º Congresso e ExpoFenabrave. Na sequência, no início da tarde, visita a nova planta de farmoquímica oncológica do Grupo Cristália, em Itapira (SP).



De acordo com a agenda oficial, Bolsonaro retorna a Brasília às 14h55.