Em vídeo, secretário da Pesca pede desculpa após multa

O secretário da Pesca, Jorge Seif Júnior, divulgou um vídeo na rede social Instagram para comentar as multas de R$ 70 mil aplicadas pelo Ibama contra a empresa de sua família, após um flagrante de pesca ilegal de sardinha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.



"Lamento, peço perdão a vocês por isso. No entanto, quem tem que responder por cada CPF e por cada atitude é o próprio", disse o secretário, referindo-se ao seu pai, Jorge Seif, dono da embarcação "Dona Ilva", alvo da fiscalização do Ibama.



O caso foi revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo na sexta-feira, 2. O barco, que está nome de Sara Kischener Seif, madrasta do secretário da Pesca, foi autuado no mesmo local onde o presidente Jair Bolsonaro foi multado, em 2012, por pesca irregular.



Uma multa de R$ 40 mil foi aplicada após os agentes do Ibama encontrarem 250 quilos de iscas vivas de peixes (sardinhas), espécie que está em época de defeso, ou seja, tem a sua pesca proibida por estar em período de reprodução.



Outra multa de R$ 30 mil aplicada contra a embarcação "Dona Ilva" refere-se a problemas técnicos identificados no barco e que, segundo a fiscalização, impediam o seu rastreamento constante. A terceira autuação notificou Sara Seif para consertar os aparelhos de identificação.



O capitão do barco Jhon Lennon Teixeira Santos, que estava acompanhado de mais seis tripulantes, também foi multado em R$ 26,7 mil, por causa da utilização da isca viva em período de defeso.



"Obviamente que é uma situação desagradável. Eu não gostaria que ninguém levasse multa ambiental, que nenhum crime ambiental fosse cometido. Obviamente, nem meu pai, nem os barcos do meu pai, nem os pescadores do meu pai ou de minha família ou de quem quer que seja, que cometa alguma irregularidade. Agora, quando eles recebem multa e vão ter que responder por uma atividade irregular, eu me alegro. Isso está mostrando que o governo Bolsonaro, que o Ibama não põe a mão, a lei está sendo cumprida e não está poupando ninguém, me mesmo a família do secretário de pesca", comentou.



Jorge Seif Júnior criticou a divulgação das infrações pela reportagem, sob o argumento de que a publicação teria o propósito de desgastar a sua relação com o presidente. "Olha, eu vou agora copiar o meu capitão. Me chama de corrupto, me chama de corrupto. Acha aí, fala aí onde é que tem erro lá na nossa secretaria, fala aí onde é que nós estamos vacilando com o povo, onde nós estamos desonrando o voto que eles deram para o Bolsonaro. Isso vocês não vão falar nunca", declarou. "Beijos pra vocês, peço perdão e meu pai que responda aí pelas empresas, pelos barcos que ele administra e a nossa família."



A baía de Angra dos Reis é o local que Bolsonaro tem afirmado que transformará em uma "Cancún brasileira". No fim do ano passado, quando já estava eleito, Bolsonaro teve sua multa ambiental anulada pelo Ibama. Em março deste ano, o fiscal que o multou foi exonerado do cargo.



A família do secretário da Pesca, Jorge Seif Júnior, atua com atividade pesqueira em Santa Catarina há mais de 40 anos. Até dezembro passado, o secretário, que esteve presente ao lado de Bolsonaro em várias "lives" publicadas em redes sociais, era sócio dos negócios pesqueiros do pai. Por causa de conflitos de interesse apontados pela Comissão de Ética da Presidência, ele deixou os negócios para assumir o posto no governo.



A autuação contra a família Seif ocorreu no dia 25 de julho. O barco estava ancorado em Angra dos Reis e foi flagrado com o tanque cheio das iscas vivas, que a tripulação pretendia usar para pescar atum na região Sul do País.



O pai do secretário, o empresário Jorge Seif, dono da JM Seif Transportes, sediada em Itajaí (SC), disse que não sabia onde o barco de sua empresa pescava e que vai demitir toda a tripulação quando chegar em terra.



O empresário disse que vai pagar as multas pela pesca ilegal. "Como é que ele me vai pescar proibitivamente, sem minha autorização, e ele sabendo que eu sou pai do secretário da pesca?", disse. "Não tem defesa, ele está errado. O que vou fazer é ganhar tempo, nada mais. Vou ter de pagar."



A família, conforme informou a reportagem, já foi multada em diversas ocasiões. Em fevereiro, quando Seif Júnior já estava no cargo, o Ibama também autuou a família por pesca irregular.