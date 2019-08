Procuradora é contra inquérito do Supremo

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, se manifestou contra o inquérito das fake news sobre supostas ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal. Para ela, o fato de o ministro Alexandre de Moraes ser relator e possível vítima no caso compromete "a imparcialidade e neutralidade dos julgadores".





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.