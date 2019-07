Amazônia é do povo brasileiro, diz Bolsonaro em discurso no Rio

O presidente Jair Bolsonaro repetiu na manhã deste sábado, 27, que a Amazônia é do povo brasileiro. Bolsonaro discursou brevemente durante a cerimônia de formatura de militares paraquedistas na Vila Militar, em Deodoro, zona oeste do Rio de Janeiro.



"O Brasil é nosso, a Amazônia é nossa, a Presidência é do povo brasileiro, povo esse ao qual eu devo lealdade absoluta. Pela primeira vez na história do Brasil temos um presidente que está honrando e cumprindo o que prometeu durante a campanha", declarou.



O presidente chegou ao evento acompanhado de três generais integrantes do governo: o ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno; o ministro chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos; e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.



Durante o evento, ele cumprimentou e tirou foto com as famílias dos formandos. No discurso, o presidente lembrou que tem formação de paraquedista.



"Teve um marco na minha vida, e esse marco naquele momento fez com que um paraquedista alcançasse a Presidência da República. Não existe obstáculos para os paraquedistas", disse aos formandos.



"Se Brasil é um país laico, nós e sua grande maioria é cristão. Complemento com lema com é de todos nós cristãos no Brasil: Brasil acima de todos, Deus acima de tudo", discursou.