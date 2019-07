Bolsonaro: Caiado é um grande aliado meu, especialmente, nas causas ideológicas

O presidente Jair Bolsonaro assistiu nesta sexta-feira, 26, à tarde, acompanhado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), no Comando de Operações Especiais (Copesp) do Exército em Goiânia, ao desfile da tropa e a demonstração de salto e praticou tiro ao alvo com armamentos das tropas de forças especiais. "Cumprimento o governador Ronaldo Caiado. Não é um paraquedista, mas é um grande guerreiro. Aliado meu, em especial, nas causas ideológicas desde há muito, dentro da Câmara dos Deputados", discursou Bolsonaro.



Mais cedo, o presidente havia almoçado com Amado Batista no sítio do artista e participou de uma roda de cantoria com o cantor e o governador do Estado.



Agora à noite, o presidente participou de solenidade para o 161º Aniversário da Polícia Militar de Goiás (PMGO) e Formatura da 45º Turma de Aspirantes (CFO), no Comando da Academia de Polícia Militar (CAPM), em Goiânia. A transmissão ao vivo do evento pela página do Facebook do presidente não registrou nenhum discurso.