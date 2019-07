Em SP, ministro Eduardo Ramos fala sobre importância da coordenação política

O novo ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, participa nesta sexta-feira, dia 19, de almoço-debate organizado pelo Grupo de Líderes (Lide), do Grupo Doria, em São Paulo. Substituto do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, na coordenação política do governo Bolsonaro com o Congresso Nacional, Ramos vai falar no evento sobre a importância da articulação e coordenação política entre os Poderes. O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) também participa do almoço-debate.