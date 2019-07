Deputada do PSL diz que fim de curtidas no Instagram foi para agradar ''gorda feminista peluda''

A deputada federal Carla Zambelli (foto: Agência Câmara/Divulgação )

O fim das curtidas no Instagram desagradou a deputada federal Carla Zambelli (PSL/RJ), que foi ao Twitter reclamar da medida anunciada pela rede social e acabou recebendo críticas pelo argumento usado. Segundo a parlamentar, que já protagonizou bate-boca com a líder do governo Jair Bolsonaro (PSL), deputada Joice Hasselmann, a mudança teria sido direcionada a feministas. nodesagradou a(PSL/RJ), que foi aoreclamar da medida anunciada pela rede social e acabou recebendopelo argumento usado. Segundo a parlamentar, que já protagonizoucom a líder do governo(PSL), deputada, a mudança teria sido direcionada a

“E o Instagram sumiu mesmo com o número de likes. Tudo para a gorda feminista peluda do cabelo roxo não ficar deprimida ao ver o desempenho da coleguinha na rede”, escreveu.









É assim que as redes sociais afundam. %u2014 Carla Zambelli (@CarlaZambelli17) 17 de julho de 2019

Segundo Carla Zambelli, assim as redes sociais “afundam”.





A parlamentar recebeu respostas avalizando sua mensagem e outras a condenando. Uma das seguidoras disse que gordas feministas postam foto pelada no Instagram querendo aceitação. Outra disse que Cristo estava lendo o Tweet.



No seu perfil no Twitter, a deputada se descreve como "conservadora, cristã, mãe e patriota". E diz que "se esquerda fosse boa, Jesus não se sentaria à direita do Pai".