Presidente e deputado discutem indicação à embaixada nos EUA

Indicação de Eduardo para embaixada em Washington gerou críticas (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados - 2/4/2019)





Brasília – O deputado Eduardo Bolsonaro se reuniu na manhã de ontem com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. O parlamentar já tinha dito que deveria conversar com o pai neste fim de semana, sobre a indicação do nome dele para ser o novo embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele esteve no palácio com a mulher e saiu de carro, sem dar entrevista. Na sexta-feira, em uma rede social, o deputado afirmou que, no Congresso, ele é apenas mais um entre os 513 deputados federais e, nos EUA, seria o Brasil no exterior. Eduardo disse também que não iria a passeio, mas para trabalhar e representar o Brasil.





A possível indicação do filho pelo próprio presidente para a embaixada em Washington criou mal-estar no pessoal do Itamaraty e fortes reações no meio político. Entre os argumentos estão a inexperiência de Eduardo para ocupar a principal função da diplomacia brasileira no exterior e críticas de que o caso configuraria nepotismo. Tanto Bolsonaro quanto Eduardo dizem que não há nepotismo na indicação. Eles argumentam que o envio do filho do presidente da República para Washington colocaria as relações dos dois países em um outro patamar e ajudaria a estreitar os laços entre Brasil e EUA.





Por meio de nota, a Associação dos Diplomatas Brasileiros (ADB) destacou que, embora Bolsonaro tenha a prerrogativa para nomear seus representantes diplomáticos, “os quadros do Itamaraty contam com profissionais de excelência, altamente qualificados para assumir quaisquer embaixadas no exterior”. São, atualmente, de acordo com a ADB, mais de 1.500 concursados que representam o país e defendem os interesses nacionais em embaixadas, consulados e delegações de organismos internacionais, “além de trabalhar em diversos órgãos do governo – inclusive na Presidência – nos quais se encontram, hoje, mais de 60 diplomatas cedidos”.





'RETROCESSO' Guru da família Bolsonaro, o escritor Olavo de Carvalho afirmou, em vídeo publicado no YouTube, na sexta-feira à noite, que a ida de Eduardo para a embaixada em Washington seria um "retrocesso" e representaria "a destruição da carreira" do parlamentar. Para justificar sua posição, Carvalho lembrou que o deputado assinou um requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar o Foro de São Paulo – organização que reúne partidos de esquerda na América Latina – e que ele deveria se dedicar a esse tema no Parlamento.





"Essa CPI arrisca ser o acontecimento mais importante da nossa história parlamentar", disse Olavo. "Você não pode começar uma coisa dessa envergadura, desse valor e importância, para depois assumir um posto diplomático em que você não vai poder nem falar do assunto. O diplomata tem lá as suas obrigações regulamentares e não vai poder nem ficar falando do Foro de São Paulo. Isso seria um retrocesso, seria a destruição da carreira do Eduardo Bolsonaro", acrescentou o escritor, que vive nos EUA. Apesar de ser contra a eventual nomeação, o escritor destacou que está com Eduardo e com o seu pai “até a morte" e que é amigo dos dois.





RECUSA Já a deputada estadual de São Paulo Janaina Paschoal (PSL) defendeu que Eduardo recuse um eventual convite para assumir a embaixada do Brasil em Washington. Em uma série de mensagens no Twitter, na noite de sexta-feira, a deputada disse não questionar a capacidade do “03”, nem a possibilidade jurídica, mas afirmou que, por ter sido o deputado mais bem votado da história, ele teria uma posição de liderança e precisaria exercer esse papel.





“Muito se está a falar sobre eventual nepotismo, sobre capacidade, sobre ser necessário (ou não) integrar a carreira diplomática. Mas eu analiso a questão sob outro ângulo. O que pensam os quase dois milhões de eleitores do deputado?”, escreveu em uma das mensagens. Janaina defendeu que os eleitores que votaram em Eduardo sejam respeitados. “Eduardo tem muito a fazer na Câmara e na presidência estadual do PSL. Sei que o convite é muito tentador. Mas o certo é recusar. Ele assumiu responsabilidades no Brasil. Precisa cumpri-las. Basta agradecer a deferência e declinar.”