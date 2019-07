Bolsonaro posta vídeo de Trump elogiando, em março, trabalho de seu filho Eduardo

Após sugerir seu filho para o posto de embaixador do Brasil em Washington e gerar polêmica, o presidente Jair Bolsonaro postou em seu Twitter neste sábado, 13, um vídeo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiando o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).



"Vejo aqui na audiência o filho do presidente, que tem sido fantástico", afirmou Trump, ao ser questionado por uma jornalista sobre a crise na Venezuela e a possibilidade de intervenção militar no país durante coletiva de imprensa na Casa Braça, em março.



Trump pede que Eduardo Bolsonaro se levante e diz: "O trabalho que você fez durante tempos difíceis foi simplesmente fantástico. E sei que seu pai é grato por isso, posso te garantir. Muito obrigado."



As declarações de Trump foram feitas durante a visita oficial de Bolsonaro em Washington, em março deste ano. "Donald Trump e o deputado Eduardo Bolsonaro", escreveu o presidente brasileiro em seu Twitter neste sábado, que faz ainda dois questionamentos: "de 2003 para cá você sabe quem foram nossos embaixadores em Washington? Nesse período como foram nossas relações com os Estados Unidos?"



Em outra postagem nesse sábado, Bolsonaro comemora levantamento indicando que o número de mortes violentas caiu 22% nos primeiros 5 meses deste ano. "Não há duvidas de que estamos no caminho certo!", disse o presidente.