Reforma da Previdência: Tempo de contribuição para homens cai de 20 para 15 anos

(foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados)

Balanço

(DEM-RJ), encerrou a sessão de votação de destaques à reforma dapouco antes das 2h da manhã desta sexta-feira (12), após a oposição aprovar a redução do tempo de contribuição dos homens, de 20 para 15 anos. Como os deputados estavam indo embora e havia 461 na Casa, a chance de aprovar qualquer destaque supressivo, que exige 308 votos para ser barrado, era “quase absoluta”, explicou Maia.Alguns partidos favoráveis à reforma já tinham liberado asporque “tinham compreendido” que o destaque que reduz o tempo mínimo de contribuição dos homens seria o último a ser analisado, explicou o presidente da Câmara.“A minha intenção era superar esse (destaque) e mais um. Mas não é só por causa de um destaque que nós vamos desorganizar as votações”, argumentou. “Uma parte (dos deputados) estava esgotada pelo trabalho”, acrescentou.A redução dados homens foi uma vitória da oposição, que entrou em um acordo de procedimento com Maia e com lideranças partidárias, para que a votação do segundo turno seja mais rápida. Partidos da oposição se dispuseram a apresentar menos destaques na próxima rodada de votação, o que aceleraria o andamento.O PSB, por exemplo, teria direito a sugerir dois destaques no segundo turno. Mas, com o acordo, o partido se comprometeu a não apresentar outro, apenas o que já foiem primeiro turno. “Trata-se de uma vitória maiúscula da oposição, que, conjugando luta com diálogo, conseguiu construir essa alternativa”, comemorou o líder da oposição, deputado Alessandro Molon (PSB-RJ).O plenário aprovou outros dois destaques ao longo da sessão, que começou por volta das 17h30. A primeira mudança foipela bancada feminina, protocolada pelo DEM, com aumento no valor do benefício para mulheres que se aposentarem com mais de 15 anos de contribuição.A mesma emenda alterou apara pensão por morte, que passa a ser mais flexível ao garantir que viúvas que não tenham renda formal recebam, ao menos, um salário mínimo como benefício. O texto-base, aprovado na quarta-feira (10), era mais duro, porque só permitia o mínimo se pensionista e dependentes não tivessem nenhum outro tipo de renda.Outro destaque aprovado diminuiu a idade mínima de policiais federais. O outro destaqueprevê que policiais federais, rodoviários federais, ferroviários federais, legislativos e civis do Distrito Federal, além de agentes penitenciários e socioeducativos, possam se aposentar aos 52 anos (mulheres) e 53 anos (homens), com pedágio de 100% do tempo restante na ativa. A medida cortaria R$ 6 bilhões dos ganhos com a reforma.Os destaques foram aprovados em acordo construído com o secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, “daquilo que era possível ceder em relação ao todo para não se perder o principal da matéria”, afirmou Maia. Ainformou que os cálculos das perdas ainda não foram finalizados, mas que serão divulgados após o texto passar no segundo turno no plenário.A próxima proposta que deve ser aprovada, em sessão marcada para começar por volta das 10h desta sexta-feira (12), muda as regras para os. Apresentado pelo PDT, o destaque diminui a idade mínima da categoria, de 58 para 55 anos, para homens, e de 55 para 52 anos, para mulheres, com pedágio de 100% sobre o tempo restante de trabalho. Ou seja, se faltar um ano para a aposentadoria, precisará trabalhar dois.