Vereador de BH representa no MP para que Copasa explique reajuste de 11,36% nas contas

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa-MG) vai ter que explicar o reajuste nas contas de água e esgoto dos moradores de Belo Horizonte, anunciado na semana passada. Nesta segunda-feira, o vereador Professor Juliano Lopes (PTC) afirmou que vai representar contra a empresa por causa do impacto no preço do serviço. De acordo com ele, na prática as novas tarifas superam a inflação verificada no ano passado e também a estimativa para 2019.





“Vou representar ainda hoje no Ministério Público para que a Copasa explique a eles este aumento nas contas que estão bem acima da inflação”, anunciou durante a sessão desta segunda-feira na Câmara Municipal de Belo Horizonte.As contas de água e esgoto da Copasa vão ser reajustadas em 8,38%, em média, a partir de. Ofoi feito em 1º de julho. O índice é quase duas vezes o valor da inflação registrada nos últimos 12 meses, 4,66%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (), e foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitários do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG).De acordo com a publicação da, os usuários residenciais com água, coleta e tratamento de esgoto e que consomem 10 m³ (10 mil litros) mensais deixam de pagar contas de R$ 72,93 e passam a pagar R$ 81,41, um aumento de R$ 8,48, o que corresponde a um reajuste de 11,6% na prática.Em nota, a Copasa informou que vai aguardar o posicionamento do MP sobre o assunto. Ainda ressaltou que o reajuste ocorre com autorização da agência reguladora. “A Companhia reitera que o reajuste tarifário foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais – Arsae MG, de acordo com a Resolução 127/2019, publicada em 29/06/2019”.