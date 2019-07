Aécio se torna réu por corrupção e tentativa de obstrução à Lava-Jato sobre caso dos R$ 2 mi

(foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Gonçalves, da vara de São Paulo,

responsável pelas investigações dos casos de corrupção.

O deputado federal(PSDB) se tornou réu nesta sexta-feira pelos crimes de, além de. O caso é referente às investigações da Lava-Jato que apontaram que o tucano teria recebidoem propina, como disse em delação Joesley Batista, do grupo J&F.A denúncia foi apresentada pela. A decisão é dofederal João Batista





Segundo consta na denúncia, o então senador teria pedido ao empresário Joesley Batista o valor para quitar dívidas relacionadas à campanha de 2014, quando concorreu à Presidência e acabou derrotado por Dilma Rousseff (PT).





Ainda de acordo com as investigações, o parlamentar teria agido para atrapalhar as investigações feitas pela operação Lava-Jato. Aécio, segundo a denúncia apresentada pela procuradoria, teria feito “esforços” para “interferir” na distribuição dos inquéritos dentro da Polícia Federal. Além de ter atuado no Congresso para causar impedimentos às investigações.





Em nota, a defesa de Aécio Neves afirmou que “não há nenhum fato novo” e reafirma que o tucano foi vítima de uma armação costurada pelo delator Joesley. “A partir de agora as investigações demonstrarão de forma clara que o deputado Aécio Neves foi, na verdade, vítima de uma ação criminosa do Sr. Joesley Batista em parceria com o ex- procurador investigado Marcelo Miller e outros atores que as investigações irão apontar”, afirma o advogado Alberto Zacharias Toron.





Ainda de acordo com a defesa, “ao final restará provada a absoluta correção dos atos do deputado e de seus familiares”.