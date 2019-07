Lista tríplice é apropriada para agências, 'dependendo dos nomes', afirma Moro

O ministro da Justiça, Sergio Moro, disse que o governo federal tem feito escolhas técnicas para os cargos de alto escalão, "diferente das escolhas feitas em governos passados". Por conta disso, afirmou, a lista tríplice para agências seria algo apropriado "dependendo dos nomes" apresentados.



Segundo Moro, que participa de evento organizado pela XP Investimento em São Paulo, a avaliação do presidente Jair Bolsonaro é de que as indicações técnicas estão sendo feitas para os cargos governamentais e que, eventualmente, uma lista tríplice poderia "tolher sua capacidade de fazer indicações".



Moro disse, ainda, que a aprovação da lei das estatais no governo de Michel Temer foi um avanço.