Novo articulador político faz aceno a parlamentares

Novo articulador político do governo, o general Luiz Eduardo Ramos assumiu nesta quinta-feira, 4, a Secretaria de Governo fazendo um aceno aos parlamentares. "Vamos sentar e debater. Temos de trocar ideias", afirmou ele, durante cerimônia no Planalto.



Ramos substitui o também general Carlos Alberto dos Santos Cruz, demitido após ser criticado pela rede bolsonarista. Ao fazer a troca, o presidente Jair Bolsonaro transferiu da Casa Civil - comandada por Onyx Lorenzoni - para a Secretaria de Governo a atribuição de negociar com os parlamentares.



A mudança ocorreu após o governo sofrer sucessivas derrotas no Congresso, como a derrubada dos decretos que flexibilizavam a posse e o porte de armas no País, no mês passado.



Ramos elogiou o trabalho de Onyx Lorenzoni. Afirmou que ainda caberá ao ministro da Casa Civil concluir a negociação em torno da Previdência na Câmara. "Onyx está fazendo um trabalho bom à frente da reforma da Previdência", disse. "Não se troca técnico durante o jogo." No entanto, ponderou que era preciso fazer mudanças na equipe por "questão de necessidade".



Logo após tomar posse, Ramos almoçou no bandejão do Palácio do Planalto, ao lado de outros servidores. "Vou comer onde? Sempre almocei com meus soldados", disse ele à Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo. Apesar de ter assumido oficialmente apenas nesta quinta, Ramos vem trabalhando nos bastidores desde que foi anunciado, há duas semanas, ligando para parlamentares. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.