Depois de ajudar a aprovar a emenda que proibiria oaos secretários, a bancada do, partido do governador Romeu Zema, na Assembleia fechou questão pelado Executivo à regra. Com isso, os três parlamentares não vão barrar o pagamento extra.A mudança ocorreu depois de um apelo do governador para que a Assembleia mantenha a posição para não inviabilizar administrativamente o governo mas, mesmo com o posicionamento conjunto, os três votos da legendaNo dia da votação da emenda, incluída a contragosto do governo, somente o vice-lídervotou. Os deputadosvotaram a favor da proibição dos jetons por considerar uma forma pouco transparente de remuneração.O trio se reuniu nessa quarta-feira (3) e, segundo Guilherme da Cunha, fechou questão por manter o veto. “Temos orientação partidária neste sentido e o novo apoia a manutenção do veto, porque é a medida responsável a ser tomada para preservar o governo o mais eficiente possível para 21 milhões de mineiros”, disse.Segundo Cunha, o jeton será usado para aumentar os salários porque o governo estápela Lei de Responsabilidade Fiscal.Questionado sobre a política do partido, de sertambém em relação aos votos dos deputados, odisse que o princípio é de liberdade com responsabilidade.“Estamos conscientes que de acordo com nosso valor de, neste momento devemos proceder desta maneira”, disse. Ainda segundo Guilherme da Cunha, o salário será limitado ao teto estadual e, com isso, não vai haverO vice-líder de governo afirmou que os jetons são necessários e que “o triste á para o próprio secretário que terá de”. A remuneração extra de até R$ 25,4 mil é garantida com a participação em uma ou duas reuniões dos conselhos de empresas públicas por mês. Sobre a baixa frequência, Cunha rebateu: “Uma ou duas são mais que zero reuniões”, disse.O voto do, que tem sido o parlamentar mais crítico do Novo ao governo, será pela. Ele afirmou que continua sendo contra o pagamento dos jetons. "Irei me abster, pois teve a prerrogativa estatutária de voto vinculante onde não posso votar contra", afirmou.Questionado sobre isso, o vice-líder Guilherme da Cunha disse não ter como garantir votos dos colegas. “Voto só garanto o meu mesmo.”