Carla Zambelli diz que votação do Pacote Anticrime foi adiada para quarta-feira

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) disse, em seu perfil no Twitter, que a votação do Pacote Anticrime na Câmara dos Deputados foi adiada para esta quarta-feira, dia 3, às 14h. Mais cedo, na rede social, a parlamentar havia dito que esta terça-feira, 2, "é dia de Brasília pegar fogo!", referindo-se à votação e também à presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, na Câmara.