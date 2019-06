Manifestantes fazem ato a favor de Moro em frente à PF em Goiânia

Mais uma vez, a sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de Goiás, no Setor Pedro Ludovico, é o ponto de encontro de manifestantes em Goiânia, que neste domingo, 30, foram às ruas em defesa ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e de outras pautas, como a Reforma da Previdência, Pacote Anticrime e Operação Lava Jato. Segundo os organizadores, o ato tem presença de representantes de mais de 10 grupos, entre eles o Vem Pra Rua, Movimento Brasil Conservador e Brasil 200. Homens da Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) acompanham a movimentação, mas não há incidentes até o momento.



Paramentada com as tradicionais camisas verde e amarelas, uma aglomeração está concentrada no local, acompanhada por dois trios elétricos. Os manifestantes carregam bandeiras do Brasil e imagens do presidente Jair Bolsonaro (PSL), além de cartazes com as inscrições "Fora STF", "Não mexam com a Lava Jato" e "Moro Nosso Herói". Um caixão de papel trazia a frase "Cortando as cabeças da corrupção".



Dentre as que foram para a sede da PF está a aposentada Marlene Gomes, de 66 anos. "Esses sites que estão divulgando essas conversas estão atuando de forma criminosa, na minha opinião. E estão usando deste artifício para invalidar a Lava Jato. Tanto que teve até notícias que tiveram que corrigir, como foi o caso da procuradora Monique [Cheker]. Daí já se vê que não se tem tanta credibilidade. E acredito muito no Moro, pois ele teve muita coragem no combate à corrupção", argumentou.



De lá, o grupo deve seguir a pé em trajeto de pouco mais de um 1 km até o Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, destino final da passeata. Mesmo com um poderoso "concorrente" na capital goianiense, o ato não se esvaziou. Goiânia é palco neste domingo do tradicional Festival Villa Mix, que terá shows de Anitta, Leonardo e Luan Santana em horários concomitantes aos da passeata.



Não foram divulgados os números do protesto.