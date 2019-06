Câmara dos Deputados tenta acabar com 'guerra das placas'

A Diretoria-Geral da Câmara notificou 13 deputados a retirarem cartazes afixados nas portas de seus gabinetes com layouts que imitam placas de ruas, mas que contêm mensagens políticas - e não de indicações com os números dos escritórios.



Os textos, de um lado, exaltam o presidente Jair Bolsonaro e a operação Lava Jato e, do outro, pedem Lula Livre e homenageiam a ex-vereadora do Rio de janeiro Marielle Franco (PSOL), assassinada em 2018. Segundo a Câmara, os cartazes podem confundir e "colocar em risco as pessoas que circulam nos edifícios da Casa".



"Acho que realmente o ideal seria que nenhum gabinete tivesse nem as placas e nem os cartazes que acabam poluindo muito", disse o deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS). Ele afirmou que vai retirar a placa em homenagem à Lava Jato.



Já a deputada Sâmia Bonfim (PSOL-SP) disse que, após consultar a Secretaria de Comunicação, foi informada de que não há proibição sobre as placas e, por isso, não pretende retirar a homenagem a Marielle. "Para nós é uma questão política, tem a ver com o mandato", explicou.