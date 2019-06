ANPR espera entregar lista tríplice da PGR a Bolsonaro na próxima semana

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), Fábio George Cruz da Nóbrega, afirmou que tentará se reunir na próxima semana com o presidente Jair Bolsonaro para entregar simbolicamente a lista tríplice de indicados para a Procuradoria-Geral da República (PGR). O posto fica vago em setembro e o nome precisa ser aprovado no Senado.



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), recebeu nesta quinta-feira, 27, Nóbrega e os indicados para a lista tríplice da PGR, os subprocuradores Mário Bonsaglia e Luiza Frischeisen, e o procurador regional Blal Dalloul. "A nossa expectativa é que a lista seja respeitada. Nós temos todos os anúncios nesse sentido e, portanto, trabalhamos com toda a carreira mobilizada", disse o presidente da ANPR após a reunião com Alcolumbre.



O presidente do Senado, de acordo com interlocutores que participaram da reunião, teria reforçado apoio à lista tríplice. O líder da Rede no Senado, Randolfe Rodrigues (AP), afirmou que os senadores poderão reprovar um nome indicado fora da lista. "Não coloco isso como fora de possibilidade", declarou o senador.