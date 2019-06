Santos Cruz diz que avalia entrar com processos contra quem o ofendeu

O general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo, disse nesta quinta-feira, 27, que está "analisando" processar quem o ofendeu. Santos Cruz era questionado por jornalistas se estudava entrar com processo por calúnia contra o escritor Olavo de Carvalho, que disse que o ex-ministro "não prestava" e usou outros termos pejorativos.



O militar, no entanto, evitou em falar se está em contato com advogados para tratar do caso e não citou o nome de Carvalho. As falas de Santos Cruz foram feitas após participação dele no 14º Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), em São Paulo.



Durante sua fala no evento, o ex-ministro classificou como criminosa uma mensagem atribuída a ele com críticas a Bolsonaro e elogios ao vice-presidente Hamilton Mourão. A mensagem teria sido uma das justificativas para sua demissão, há duas semanas.