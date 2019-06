Doria sobre apoio a Moro: Lava Jato puniu maior esquema de corrupção da história

"Não podemos aceitar a tentativa de fazer o Brasil retroceder", declarou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), à reportagem, ao manifestar apoio ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e à Operação Lava Jato.



O ex-juiz federal será homenageado pelo tucano com a medalha Ordem do Ipiranga, que tem como finalidade agradecer e homenagear cidadãos brasileiros e estrangeiros por seus méritos e contribuições para o Estado de São Paulo.



O encontro ocorre no Palácio dos Bandeirantes, nesta sexta-feira, 28.



A homenagem ocorre em um momento crítico para Moro. Mensagens a ele atribuídas e a procuradores da força-tarefa são reveladas pelo The Intercept Brasil - fato que levou o ministro a ser chamado para esclarecimentos na Câmara.



"Quero reiterar o que sempre disse: a Lava Jato investigou, apurou e puniu o maior esquema de corrupção da história. É um trabalho que sempre teve, e continuará tendo, o meu apoio", afirmou Doria.