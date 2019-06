Deltan: projeto de abuso abre caminho para 'investigado acusar o investigador'

(foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O procurador da República, coordenador da força-tarefa da Operação Lava-Jato no Paraná, denunciou "pegadinhas" no projeto de abuso de autoridade que, segundo ele, "colocam em risco o combate à corrupção".Nesta quarta-feira, 26, ado Senado aprovou o projeto de lei da Câmara (PLC 27/2017) que prevê medidas contra a impunidade e a corrupção.O projeto tem origem no famoso "10 medidas contra a corrupção", que a força-tarefa dalevou ao Congresso, em 2017, mas acabou desfigurado por parlamentares.será submetido agora ao crivo do plenário doO que incomodaé o texto que prevê sanções a magistrados e a promotores e procuradores por abuso de autoridade.Ele postou em sua conta no: "IMPORTANTE: hoje o Senado vota projeto de abuso de autoridade com pegadinhas que colocam em risco o combate à corrupção. A luta contra a corrupção precisa do apoio dos senadores e dos brasileiros."Deltan também fez um vídeo, em que aponta as preocupações suas, de sua classe e dos magistrados.Na avaliação do procurador, se aprovado, o projeto "pode significar um obstáculo na luta contra a corrupção".Ele esclareceu a seus seguidores. "Olá pessoal. Esse projeto é fruto daquelas 10 medidas contra a corrupção, mas em vez de avançar na luta contra a corrupção, depois de ter sido muito deturpado, se for aprovado vai significar um grande retrocesso."O que o angustia mais: "A possibilidade de o investigado investigar e acusar o próprio investigador.""Por isso somos contra esse projeto", prega. "Somos, sim, a favor de punição adequada do crime de abuso de autoridade, consistente, como aquela prevista no projeto de lei apresentado em 2017 no Senado, que não tem pegadinhas e que avança nesse sentido."Deltan reiterou os objetivos da força-tarefa da. "Nós, da Lava-Jato, queremos continuar prestando um bom serviço à sociedade brasileira."Ele destacou o feito anunciado nesta terça, 25, em que o primeiro acordo global no âmbito da Lava Jato - envolvendo o Ministério Público Federal, a Advocacia-Geral da União, a Controladoria-Geral da União e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos - resultou na recuperação de R$ 819 milhões para a Petrobras.