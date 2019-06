Bolsonaro apresenta 'ótimas condições de saúde', afirma Planalto

O presidente Jair Bolsonaro apresenta "ótimas condições de saúde", informou na noite deste sábado, 22, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Pela manhã, Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada, uma das residências oficiais da Presidência, e se dirigiu ao prédio médico na área do Palácio do Planalto.



De acordo com nota enviada pela assessoria, o presidente esteve na Coordenação de Saúde para realizar "exames de rotina já programados". Ao ser questionada, a assessoria não detalhou os exames realizados por Bolsonaro.