'Se eu falar da seleção do Tite, ele falará do meu ministério', brinca Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro evitou neste sábado, dia 22, comentar sobre o jogo do Brasil com o Peru, pela Copa América de Futebol, e também sobre a seleção do técnico Tite. Questionado por jornalistas se estava gostando do time, Bolsonaro brincou: "Se eu falar da seleção do Tite, ele vai falar que não está satisfeito com meu ministério, que deu um problema." "Então, boa sorte ao Tite e boa sorte à seleção", acrescentou.



O Brasil enfrenta o Peru às 16 horas de hoje - o jogo começou há pouco e o placar estava em 0 x 0 aos 8 minutos de partida. Bolsonaro, após um passeio por Brasília neste sábado, quando foi a clubes no setor militar e até a um supermercado, voltou para o Palácio da Alvorada. A expectativa é que ele permaneça no local durante o jogo.