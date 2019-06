'Não estou com medo. Divulguem tudo de uma vez', afirma Moro

(foto: Pedro França/Agência Senado)

O ministro da Justiça, Sergio Moro, afirmou nesta quarta-feira a integrantes da Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) do Senado, que se a opinião pública considerar a existência de irregularidade em sua atuação, ele deixa o Ministério da Justiça. Ele ainda disse que não tem receio do que possa vir a público. "Não estou com medo. Divulguem tudo de uma vez".





Moro, que responde aos parlamentares sobre as conversas que teria tido com o coordenador da força-tarefa, procurador Deltan Dallagnol, e divulgadas pelo site The Intercept Brasil, afirma que está “convicto” da correção de suas ações e das decisões que tomou quando exercia a função de juiz federal.





“Eu esto convicto da minha correção, das minhas decisões como juiz, e sei que se as minhas comunicações com quem quer que seja sejam divulgadas, sem adulteração e sem sensacionalismo, essa correção vai ser observada. Então eu tô absolutamente tranquilo quanto a isso”, afirmou. Ele já fala há mais de seis horas aos senadores durante sessão da CCJ.





Ainda de acordo com Moro, se ficar comprovada qualquer tipo de irregularidade ele deixa o quadro. “Eu não tenho nenhum apelo pelo cargo em si. Que se apresente tudo. Vamos submeter isso ao escrutínio público e se houver alguma irregularidade da minha parte eu saio, mas não houve. Porque eu sempre agi com base na lei e de forma imparcial e se forem divulgadas todas as minhas mensagens”, declarou.



Cópias das supostas conversas mantidas por meio de um aplicativo de troca de mensagens por celular, o Telegram, foram entregues por uma fonte anônima ao The Intercept Brasil, que, desde o dia 9 de junho, vem publicando reportagens com base nos diálogos atribuídos ao ministro e aos procuradores da força-tarefa da Lava Jaro, principalmente o coordenador dela, Deltan Dallagnol.





Mais cedo, o ministro ainda considerou “normais” conversas entre juízes, advogados e procuradores, como mostram as conversas atribuídas a ele e Dallagnol.



“São normais conversas entre juízes, procuradores, policiais e entre advogados. A questão do [uso do] aplicativo [Telegram] foi apenas [para possibilitar] uma troca de mensagens mais rápida – se é que estas mensagens são de todo autênticas”, declarou Moro, negando as acusações de, ao julgar, ter agido em conluio com o Ministério Público Federal, órgão ao qual cabe acusar suspeitos de cometer crimes.



Para o ministro, a forma como as notícias vêm sendo divulgadas e a repercussão que o caso ganhou estão cercadas por “manipulação sensacionalista, com interpretações que não correspondem ao conteúdo do texto”.