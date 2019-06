Procuradores elegem a lista tríplice do MPF; Dodge corre por fora

Raquel Dodge, que não se candidatou, é apoiada por parlamentares (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

No início da noite dessa terça-feira (18), foi anunciado o resultado dados integrantes dol. Os procuradores Mário Bonsaglia, Luiza Frischeisen e Blal Dallou foram os três primeiros colocados e agora disputam a indicação do presidente Jairao comando da Procuradoria-Geral da República (PGR).O detalhe é que, correndo literalmente por fora da, e sem praticipar dos debates nos últimos 30 dias, um dos nomes mais fortes é o da atual chefe do órgão,. Ela tem chances de ser a escolhida, pois o presidente pode ignorar o resultado da votação da categoria.A expectativa da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) é entregar a lista oficialmente a Bolsonaro ainda nesta semana, mas até a noite dessa terça-feira (18) não havia confirmação do Palácio do Planalto sobre uma eventual audiência na agenda.Depois da escolha do presidente, o indicado tem de ser aprovado pelo. Bonsaglia, que é subprocurador, recebeu 478 votos, seguido pela também subprocuradora-geral Frischeisen (423 votos) e pelo procurador regional Dalloul (422 votos). A votação teve a participação de 946 integrantes da carreira (82,5%) — cada um podia votar em até três candidatos.Mesmo de fora da lista, Dodge é vista entre os governistas como o nome mais forte, principalmente por ter apoio de parlamentares como o presidente da Câmara,(DEM-RJ). A própria procuradora-geral disse, na semana passada, que estava à disposição, caso fosse indicada por Bolsonaro.O presidente não é obrigado pela Constituição a escolher um dos candidatos submetidos a ele. Também não há prazo para definir um indicado — o mandato de Dodge se encerra em setembro deste ano. A expectativa da ANPR é de que a escolha de Bolsonaro ocorra em breve.A Constituição estabelece que o indicado para chefiar o Ministério Público Federal tem que integrar a carreira e ter mais de 35 anos de idade. Nessa terça-feira (18) pela manhã, Bolsonaro disse que “tudo é possível” na escolha do futuro. “Todo mundo, todos que estão dentro, fora da lista, tudo é possível. Vou seguir a Constituição”, afirmou o presidente.Integrante do MP desde 1991, é doutor em direito pela Universidade de São Paulo. Considerado experiente na área criminal e visto como independente, Bonsaglia aparece pela terceira vez na lista tríplice. Foi diretor da ANPR entre 1999 e 2001.Tornou-se procuradora da República em 1992. É subprocuradora Geral da República desde 2015, lotada na Procuradoria-geral da República, no exercício de ofício criminal junto ao Superior Tribunal de Justiça. É doutora em Direito, pela Universidade de São Paulo-USP.Ingressou no Ministério Público em 1985, como servidor público, e no quadro de procuradores em 1996. Atuou na PRM de Presidente Prudente (SP), e na PR/MS. Trabalhou em diversas áreas do órgão, com ênfase em direitos humanos e direito criminal.